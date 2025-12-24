疑毒駕奪命 新北淡水女子逆向撞死機車騎士送辦

（中央社記者王鴻國新北24日電）新北市淡水區吳姓女子今天上午駕車沿大庄路行駛，不料逆向對撞機車，將林姓騎士撞落邊坡，送醫不治。經警方快篩，吳女有安非他命陽性反應，詢後依毒品等罪嫌送辦。

淡水警分局今天以訊息說明，38歲吳女上午9時許駕車沿著大庄路往新民街方向行駛，行經新民街322巷附近時，不知何故，突然行駛到對向車道，逆向與46歲林姓男子所騎的機車對撞。

警方表示，林男遭撞後彈飛墜落到一旁約3公尺深的邊坡下，警消獲報迅速到場搶救，但林男被救起時已無生命跡象，經送醫急救後仍宣告不治。

警方表示，吳女雖酒測值為0，車內也未查獲違禁品，但經毒品快篩有安非他命陽性反應，警詢後，依公共危險、過失致死及毒品等罪嫌，將吳女移送士林地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1141224