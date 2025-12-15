疑毒駕害命！男子街頭連環撞10車 3人受傷7旬老婦送醫不治

男子15日中午駕車行經信義區仁一路，卻疑似毒駕而暴衝，導致10輛汽機車遭受波及，還釀成1死2傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

基隆市15日中午發生疑似毒駕案，有男子上午駕車行經信義區仁一路，卻因不明原因失控衝撞，波及10輛汽機車還導致3人受傷，70歲老婦人身受重傷，急救後仍宣告不治，其餘2名傷者被緊急送醫後已無大礙，警方在駕駛車上查扣疑似含依託咪酯的菸彈，確切事故原因仍須釐清。

15日中午11時許，仁一路上發生連續車禍，男子駕駛車輛行經該路段時，先是撞到路邊後又撞到行人，隨後車輛在街頭失控，衝撞多輛汽機車，還有3名路人遭受波及，車輛零件散落一地，場面怵目驚心。

消防局派遣信二及仁愛分隊共2車、人員4名前往搶救，救護人員趕抵時，被撞上的老婦人已失去生命跡象，緊急送醫後仍宣告不治，其餘2患者則是意識清醒，經救治後已無大礙。

警方趕抵後當場逮捕駕駛，並在其車上搜出疑似含依託咪酯的菸彈，現已將駕駛送往抽血檢驗，是否涉及毒駕則仍待釐清，確切事故原因和肇事責任則仍待警方調查。

