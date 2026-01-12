疑毒駕揮雙刀攻擊! 翁嫌遭起底 號稱「猛男界RAIN」

社會中心／綜合報導

44歲的翁姓嫌犯，身分被起底，他是一名猛男秀舞者，同時也是IG網紅，有著「猛男界RAIN」的稱號！翁姓嫌犯15歲時開始重量訓練，17歲時活躍於夜店猛男秀的演出，後來自創工作室，健美身材加上舞台經驗，讓他最高一年接下600場的商業演出，如今出現在社會版面，親友得知後，震驚不已。

露出健美上半身，和女舞者一同上台演出，翁嫌姣好的身材，加上熱愛跳舞，有著「猛男界RAIN」的稱號，過去紅極一時的猛男秀，大小派對幾乎指名要找他。民眾表示「眼睛看前面喔。」現身派對現場，大跳熱舞，翁嫌貼身表演，讓慶生對象嗨到不行，金山當街攔車揮刀，44歲的翁姓嫌犯，被起底不但是猛男秀舞者，還是名IG網紅。

疑毒駕揮雙刀攻擊！翁男遭起底 曾當猛男秀舞者號稱「猛男界ＲＡＩＮ」

翁嫌１７歲時就在夜店表演猛男秀 １９歲自創工作室接商演（圖／翁嫌ＹＴ）

IG上擺了不少獨照，展現肌肉線條，同時也附上商演資訊，翁姓嫌犯早年活躍於夜店派對，15歲開始重量訓練，17歲時前往夜店猛男秀表演，19歲自創工作室接商演，只是包括臉書和IG，從四、五年前，陸續開始停更，似乎也不常和親友連絡。翁嫌親友表示「速食店打工學生時代啊，從來都沒有聯絡過啊，可能他家人也不曉得他在哪裡，要找人我說你戶口遷走好不好，也找不到人，（現在變這樣會不會有點嚇一跳），嚇一跳啊。」

親戚鮮少與他聯絡 要請他遷戶口遲遲找不到人（圖／翁嫌ＩＧ）

位於台北萬華的登記地，就連親戚想連絡他，也找不到他，消失了一段時間，沒想到如今聽到消息，卻是出現在社會新聞版面。警方vs.翁姓嫌犯「起來啦爬起來手來給我銬。」嫌犯壯碩身材，得動用好幾名警力，才有辦法壓制他，而他犯案當下，還開著他猛男秀宣傳車，過去當紅猛男成了毒駕嫌犯，也讓親友始料未及。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

