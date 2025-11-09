疑毒駕男拒檢衝撞員警 警開6槍回擊 嫌犯逃逸

員警要求駕駛熄火下車，駕駛仍坐在位置上不動。（圖／東森新聞）





高雄竟然有男駕駛疑似毒駕，警方為了追緝、負傷，開6槍還擊！當時，駕駛一打開車門，警方就聞到濃濃的毒品味道，車上的十七歲少年主動下車後，駕駛還是拒絕下車，員警發現情況危急，持槍喝令熄火，駕駛卻開車衝撞員警，員警朝車輪開了六槍，嫌犯還是逃逸，目前警方已經鎖定這名黃姓嫌犯追緝中。

持搶的員警要求駕駛熄火下車，駕駛坐在位置上不動，車內散出濃濃的毒品味，讓員警警覺到有危險，持槍喝令他熄火下車，果真下一步嫌犯做困獸之鬥。

嫌犯vs.員警：「你不要惹事，熄火熄火熄火，好了不要射我，你熄火你先熄火ㄟ熄火，熄火。」

監視畫面中看到嫌犯為了脫逃，開車衝撞警車，站在警車邊的持槍員警也被撞上，員警朝嫌犯輪胎一口氣開了六搶，但是嫌犯的車還是撞開了警車逃逸。

周邊住戶：「我睡覺被吵起來是喔，那時候有嚇到嗎，我沒嚇到但是我直覺就是槍聲，我不敢出來怕被波及到，我也不曉得歹徒，在互相打還是怎樣。」

周邊住戶：「我不知道那是槍聲，我沒聽過槍聲砰砰砰，也不像鞭炮聲。」

被撞傷的員警是左手臂受傷，送醫縫三針沒有大礙，高雄警方是在凌晨三點多，在南台明星街口看到這輛自小客違停攔查時，發現車內傳出毒品味道，副駕駛座的十七歲少年主動下車受檢，但是駕駛不熄火下車還撞傷員警，警方目前查出嫌犯，是35歲的黃姓男子開的是權利車，目前鎖定他追緝中。

