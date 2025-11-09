疑毒駕男拒檢衝撞 警開6槍仍落跑 台南逮到人

員警要求駕駛熄火下車，駕駛仍坐在位置上不動。（圖／東森新聞）





高雄警方凌晨在南台路上攔查一輛違停的自小客，駕駛一打開車門，警方就聞到濃濃的K他命味道。員警要求駕駛下車受檢，車上的17歲少年主動下車後，駕駛還是拒絕下車。員警發現情況危急，持槍喝令熄火，駕駛卻開車衝撞員警，員警朝車輪開了6槍，嫌犯還是逃逸，警方中午則在台南圍捕到黃姓嫌犯。

嫌犯vs.員警：「熄火，開槍喔，（我又沒有怎樣），你先熄火，（我會怕），事情碰到了好好處理，你不要惹事，叫支援，呼叫。」

持搶的員警要求駕駛熄火下車，駕駛坐在位置上不動，車內散出濃濃的毒品味，讓員警警覺到有危險，持槍喝令他熄火下車，果真下一步，嫌犯做困獸之鬥。

嫌犯vs.員警：「你不要惹事，（熄火熄火熄火），好了不要射我，（你熄火，你先熄火，ㄟ熄火，熄火。）」

監視畫面中看到嫌犯為了脫逃，開車衝撞警車，站在警車邊的持槍員警也被撞上。員警朝嫌犯輪胎一口氣開了6搶，但是嫌犯的車還是撞開了警車逃逸。

周邊住戶：「我睡覺被吵起來，（是喔，那時候有嚇到嗎），我沒嚇到，但是我直覺就是槍聲，我不敢出來，怕被波及到，我也不曉得歹徒在互相打還是怎樣。」

周邊住戶：「我不知道那是槍聲，我沒聽過槍聲砰砰砰，也不像鞭炮聲。」

被撞傷的員警是左手臂受傷，送醫縫3針沒有大礙，警車則是被撞到一側車身毀損。高雄警方凌晨3點多在南台明星街口攔查這輛違停自小客，聞到車內傳出K他命味道，副駕駛座的17歲少年主動下車受檢，但是駕駛不熄火下車還撞傷員警。警方事後鎖定35歲的黃姓男子，雖然開的是權利車，但是8小時後在台南永康逮住他。

東森新聞關心您

吸食毒品，有害身心健康。

