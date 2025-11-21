疑氣後異常! 苗栗通宵"蒜香藤"三度盛開 遊客搶拍

中部中心/邱俊超 苗栗報導

苗栗通霄鎮馬家庄的蒜香藤，以往每年只會盛開兩次，今年疑似受到氣候影響，7月份時已經二度開花，近期進入正常花期，蒜香藤大約盛開五成，已經是今年第三度開花，花團錦簇美景，宛如紫色瀑布，吸引不少遊客朝聖。





疑氣候異常! 苗栗通霄蒜香藤三度盛開遊客搶拍(圖/民視新聞)









農路兩側，紫色蒜香藤盛開，花團錦簇模樣，宛如紫色瀑布，遊客自備腳架相機，挑選最佳角度。還有民眾，站上小樓梯，換個高度擺拍，又是不同美景。

夢幻紫色花海位在苗栗通霄鎮馬家庄 兩側農路大約100多公尺長吸引滿滿遊客朝聖(圖/民視新聞)









夢幻紫色花海，位在苗栗通霄鎮馬家庄，兩側農路大約100多公尺長，花開之際，吸引滿滿遊客朝聖，不過以往每年，只會在5到6月，以及10到11月開花，但今年疑似受到氣溫異常影響，七月份的時候，花朵也曾盛開，因此這已經是今年，第三度開花。





蒜香藤罕見在一年內三度盛開 花況大約已經盛開五成(圖/民視新聞)













蒜香藤，罕見在一年內，三度盛開，目前花況，大約已經盛開五成，期待與愛花的您，紫色浪漫第三回合。





