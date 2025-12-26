疑氣溫驟降？ 彰化3人非創傷OHCA 最年長88歲

彰化32小時內傳出3起非創傷OHCA，最長者88歲。（圖／TVBS）

寒流發威、氣溫驟降，許多人真的「凍未條」！彰化短短32小時內，救護車疲於奔命，已傳出3起非創傷OHCA案例，年紀最大的高齡88歲。醫師特別示警，溫差大最容易引發心肌梗塞與中風，提醒三高患者與長輩，出門一定要把「頭部與頸部」包緊緊。

彰化縣消防局統計，從25日凌晨至26日上午8點的32小時內，全縣一般救護件數達45件，其中有3名患者屬於非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止），年齡最高者為一名住在員林市的88歲婦人。彰化縣消防局救護科長周雍華說：「不過最近天氣變化大，消防局也提醒民眾，要做好保暖的工作，那如果有胸悶、胸痛，呼吸喘、冒冷汗等症狀呢，也可以盡速撥打119求救。」

雖然無法直接斷定所有病例皆與天氣有關，但翻開彰化縣氣溫分布圖，12月25日凌晨0點氣溫約19度，但過了24小時氣溫驟降至14.3度。若擴大檢視全台數據，23日非創傷OHCA人數達24人，平安夜和耶誕節則有29人，數據顯示氣溫變化對健康的影響不容輕忽。

醫師提醒長輩外出務必做好保暖，尤其頭頸部最重要。（圖／TVBS）

台安醫院心臟內科醫師林謂文說：「在溫差變化劇烈的時候，會造成所謂的血壓波動，而產生所謂心腦血管的意外事件發生，像是心肌梗塞、腦中風，腦出血、主動脈剝離等等，所以當天氣變化劇烈的時候，氣溫驟降，應該做好保暖的措施，尤其年長者在外出的時候，應該多加件衣服之外，要注意要做好頭頸部的保暖。」

醫師提醒，本週低溫持續，清晨與夜晚體感溫度明顯偏低，尤其是長者和三高患者，務必注意保暖和健康監測。

