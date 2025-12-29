疑氰化物中毒！嘉義男民宅開槍…聲押移送「口吐白沫」身亡 檢依法不起訴

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

嘉義縣大林鎮上月15日發生一起離奇案件，一名羅姓男子在民宅外開槍遭警方逮捕，卻在法院移交地檢署途中，身體突然不適，送醫搶救後仍不治身亡。因被告已身亡，檢方表示，該案件依法不起訴。

羅姓男子在法院移交地檢署途中，身體突然不適，送醫搶救後仍不治身亡（圖／翻攝google街景）

警方指出，今年11月15日晚間10時許，羅男涉嫌在大林鎮一處民宅外持霰彈槍朝空中擊射，附近居民聽到槍響急忙報警。警方獲報到場，追查後將羅男帶回偵辦，並查扣霰彈槍1把、霰彈8顆及空彈殼1顆。經初步偵訊，隔日下午移送嘉義地檢署，檢方認定羅男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例，可處5年以上重罪，且其犯罪嫌疑重大，向法院聲押獲准。

然而，16日晚間，羅男自法院移交回地檢署途中，突感身體不適、口吐白沫倒地，法警立即通報並他送往聖馬爾定醫院急救，羅男仍於當晚10時01分不治死亡，初步研判疑似氰化物中毒。

羅男生前曾向警方自述罹患大腸癌四期，家屬也稱其健康狀況不佳、需包尿布，對羈押裁定提出疑慮。但法醫解剖發現，羅男大腸未有癌變，另有雙側肺水腫、心室肥厚及脂肪浸潤等情況，因此確切死因須待毒物化驗確認。因被告已死亡，檢方依刑事訴訟法規定，作出不起訴處分。

