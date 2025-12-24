疑求學軍中遭霸凌！ 張文哥獻花余家昶、余媽媽：謝謝你把英雄帶來世上

張文的哥哥默默北上獻花，謝謝余家昶與余媽媽的大愛，謝謝余媽媽把英雄帶來世上。（圖／林冠吟攝）

張文19日於北捷與中山商圈隨機殺人，釀成4死11傷（含張文）慘案，自己犯罪後也畏罪墜樓身亡。而張文的哥哥也默默北上前往北車獻花，並附上卡片，表示謝謝余媽媽將英雄余家昶帶來世上，謝謝她的大愛與包容，也無奈表示，「家家有本難念的經，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事」。

北車M8悼念牆裡的一片花海中，出現一束白花，上面寫滿密密麻麻但字跡娟秀的字跡，仔細一看竟是張文的哥哥所寫。張文的哥哥在卡片中表示，「或許我知道消失於社會的目光上，對我來說是最好的選擇，或許我知道我的立場根本沒有資格在此處為您獻花，但從新聞上看到余媽媽您對於張嫌家造成的傷害，依然給予大愛與包容，讓我下定決心即使還在南台灣也一定要上來將這束花與這些言語交到您手上。」

張文的哥哥指出，「這麼多天以來，我幾乎天天都在關注社會輿論，思考大家對於這件事的看法，有些人選擇站在加害者父母同罪的立場，有些人站在小孩已成年，父母也無能為力的立場，不管是哪種立場，我都會給予尊重，畢竟身為受害者一方理當有權責怪加害者方為何不預防。」

張文的哥哥說，「此次憾事發生，受害者的身心靈受損又該找誰來寄託？但……家家有本難念的經，除家庭教育之外，踏出了家門還要面對險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事，余媽媽您身為受害者家屬，卻還能將如此這般的大愛留給加害者方，甚至留給整個社會大眾，我為之動容不已…。」

他透露，「我知道我的這些言語在社會大眾眼裡只會被認為是作秀、演戲，被視為脫罪或祈求原諒之詞，但這些對我來說都不重要，重要的是我能將以上這些話，還有最後一句交到您的身上，謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您。」

