疑沒拉手剎車「貨車滑行撞攤位」 嬤急閃被割傷

台中市 / 綜合報導

昨(5)日傍晚5點多，在台中市潭子區大富路一段路口，一名貨車駕駛到超商買東西，疑似沒有拉手 剎 車，導致貨車從對街一路滑到對面，差點撞上路旁一位賣地瓜球的阿嬤。阿嬤雖然沒被貨車直接撞擊或夾傷，但她當時往旁邊閃，腳被攤位割出傷口。回想事發當下，阿嬤餘悸猶存，表示有看到車滑過來，但當下來不及反應。而附近居民表示，幸好當時有客人叫阿嬤閃避，否則後果可能不堪設想。

畫面右上方，有輛白色貨車一路往前滑行，經過路口沒有減速繼續滑，接著直接往前撞，波及路口賣地瓜球的阿嬤，人受傷了，事發當下貨車左前輪，還卡在路旁電線桿，阿嬤還在原地動也不動，疑似受到驚嚇，回想當時她還心有餘悸。

廣告 廣告

受害民眾：「這裡受傷，骨頭稍微撞到，我有看到，一時反應不過來，人家跟我喊，「車裡沒人，車裡沒人」。」

阿嬤左腳受傷已經就醫包紮，雖然沒被貨車直接撞擊或夾傷，但她當時往旁邊閃，被攤位在腳上割出傷口，還扭傷瘀青，回到事發現場車來車往，而阿嬤當時就在這路口轉角擺攤，後方鐵皮圍牆也受波及凹陷變形。

這起驚悚車禍，5日傍晚發生台中市潭子區，這輛貨車一路滑行撞到攤位，肇事原因，疑似是貨車司機，沒有拉手煞車，就下車進到超商買東西，不只撞凹攤車，也導致阿嬤受傷。

受害民眾：「他車從這邊來，從這邊撞下去，哪有可能有車從那裡把我撞下去，結果是對面來的。」

附近民眾說：「客人好像有叫她往旁邊閃，如果沒客人，她可能就被夾在那裡，她後來有送醫。」附近民眾表示，幸好有客人提醒阿嬤，不然後果可能不堪設想。

台中市交通警察大隊大雅分隊小隊長洪元閔：「王男自小貨車車頭及張女的攤車受損，雙方經檢測，無(酒精)反應。」

阿嬤也說擺攤超過30年，第一次遇到車撞驚魂，幸好人沒有生命危險，至於肇責與後續賠償，還有待後續調查。

原始連結







更多華視新聞報導

雲林貨車違規左轉車禍！ 無照騎士雙載遭撞2死

貨車重心不穩翻車 「鋼捲」沿路滾向交叉路口亂交通

丟工作討薪！ 男衝店恐嚇老闆 持利器割傷警

