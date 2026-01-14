疑沒按照SOP程序遭夾 台電巡檢班長卡電捲門身亡

高雄左營區鼓山三路今（14）天早上7點多傳出命案，一名張姓男子被卡在電捲門縫中，警消獲報到場救援時，男子已經明顯死亡。據了解，這名死者是台電的巡檢班長，相關單位調閱監視器發現，巡檢班長疑似操作電捲門時沒按照SOP程序，才會遭到夾困。死者兒子到場則哽咽控訴，電捲門沒有防撞機制，喊話台電應該要重視。

台電巡檢班長 操作電捲門不慎遭夾喪命

張姓死者是台電左營二次變電所的巡檢班長，今早7點多上班時，一如往常前往開啟大門，把摩托車牽進去之後，再把工程車輛開出來，沒想到開啟大門後疑似觸動紅外線感應機制，大門開啟動作停止，不過寬度不夠，當下張姓班長想伸手按開關，卻誤按到關門，當場遭夾困死亡，台電變電所外緊急拉起封鎖線，警方、鑑識人員到場採證。

張姓巡檢班長疑似未照SOP操作電捲門，當場遭夾困死亡。圖／台視新聞製圖

巡檢班長遭夾死 兒控電捲門無安全機制

所屬單位也調監視器釐清，認為疑似是張姓巡檢班長未按照SOP、不當操作電捲門才會釀禍，但死者兒子出面控訴，父親剩兩年就退休，卻發生這種事情，並指控這個門沒有防撞機制，認為台電應該要重視這個問題，因為上週在岡山才有其他同事發生類似情況。對此，台電董事長曾文生則表示，一定會盡最大的努力給予撫卹。

而詢問電捲門業者，認為要避免類似意外，應該要使用遙控器操作電捲門，如今傳出憾事，是電捲門安全機制不夠完善，還是人員操作不夠確實，恐怕都還要好好釐清。

高雄／綜合報導 責任編輯／網路中心

