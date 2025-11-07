疑沒被分到1千萬信託基金 三重男怒砍手足、大姊慘遭刺死

【緯來新聞網】新北市三重區三和路一處住宅6日下午2時39分發生一起家庭兇殺案，警方指出，60歲陳姓男子疑似因財產爭議與姊妹爆發衝突，情緒失控持菜刀攻擊。案件中，61歲的姊姊胸部遭刺傷，送醫後於下午4時宣告不治；55歲的妹妹則身上多處刀傷，目前仍在醫院治療。

三重男怒砍手足、大姊慘遭刺死。（圖／翻攝畫面）

根據調查，衝突發生時，陳男的59歲妻子梅姓女子試圖阻止，也在混亂中手部受傷，同樣被送往醫院救治。鄰近提到，該地早年由三、四位地主共同擁有，後來重建後由陳家分得兩戶住宅。一戶由年逾九旬的母親與么女同住，另一戶則是陳姓男子與其妻子梅姓女子所居。由於兩戶緊鄰，加上高齡母親行動不便，陳男經常探望母親，妻子也會幫忙準備三餐，街坊鄰居對他們的互動並不陌生。



有鄰居表示，大姊早年移居美國，不清楚她回台的具體時間，也不了解家中資產的分配狀況。直到當日下午見到多輛警車與救護車抵達，才驚覺自家附近竟發生嚴重衝突。他們回憶，陳男平日個性和善，與街坊相遇總會打招呼，實在難以相信他會出手攻擊親人。



警方初步了解，家中老母長期由陳男夫妻負責照顧。不過，大姊返台後，疑似將一筆新台幣一千萬元的銀行存款設為信託，但受益人僅列姊妹名字，未包含陳男。此事引發陳男強烈不滿，他隨即前往與姊姊對質，雙方爭執升溫後，他返回住處取來菜刀，重新回到對方家中與人發生推擠。衝突中，陳男持刀刺向姊姊胸部、妹妹腿部與雙手，妻子也在拉扯過程中手掌受傷。陳男當場被警方逮捕，案件仍在釐清中。



★《緯來新聞網》提醒您：暴力行為，請勿模仿 ★

