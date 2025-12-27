疑沒點到搖搖薯條 客怒吼：我全部都要退貨

一名男子到連鎖速食店，要買搖搖薯條，但疑似店員沒有點到，雙方爆發口角。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





一名男子到連鎖速食店，要買搖搖薯條，但疑似店員沒有點到，雙方爆發口角，客人一氣之下，堅持要把全部品項通通退貨。

連鎖速食店內，客人和店員爆發口角。速食店店員vs.客人：「全部退貨，我要退貨退貨，我要搖搖薯條，他沒點，我要退貨。」

疑似是客人想點搖搖薯條，但是卻沒有點到，因此氣到要把全部的品項都退貨。

速食店店員vs.客人：「我都說我要搖搖薯條，我就講了，我講過了，他說我沒講，（你們先拿去吃），我不要吃，給我錢，我不吃。」

雖然店員有試圖想要安撫，但是客人情緒還是很激動堅持退貨，雙方在櫃台僵持，也破壞原本用餐的好心情。

