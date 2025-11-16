疑河豚皮害食物中毒！恆春員旅團9人上吐下瀉

屏東縣衛生局前往海鮮餐廳稽查。（圖／屏東縣衛生局提供）





屏東縣恆春鎮某海鮮餐廳疑似發生食安事件，導致180人旅遊團多人上吐下瀉。有團員懷疑是餐廳的「招牌河豚皮」釀禍，屏東縣衛生局已在今（16日）登門稽查。

衛生局15日晚間接獲通報，來自台南某公司的180人員工旅遊團，當天在事發餐廳午餐後，有9人陸續出現嘔吐、腹瀉症狀，其中一人還是12歲兒童，9人均送往恆春基督教醫院治療。

衛生局初步瞭解，當天餐廳合菜包含花鯧米粉湯、招牌河豚皮、薑醋白蝦、椒鹽紅糟鰻等，疑似食物中毒9人治療後已返回飯店休息；經瞭解個案出發前均無感冒及腸胃道症狀，另有團員懷疑是招牌河豚皮導致中毒。

對此，業者懷疑該團食物中毒與其有關，表示旅遊團每天在不同地點用餐，「不一定是我們這邊」造成食物中毒，強調自己也不知道情況，並稱其提供的是毒河豚，且衛生局只是「來看看」尚未確定。

