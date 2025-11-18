南部中心／鄭榮文、曾虹雯 嘉義報導

嘉義朴子發生一起自撞車禍，68歲女駕駛購物完開車離開，卻不慎錯將油門當成剎車，車子直接往前衝撞，強大力道先撞擊停放店門前的機車，再撞進店面玻璃櫥窗，民眾都被巨大撞擊聲響嚇到。還好只有造成財物損壞，沒有人員傷亡。不幸中的大幸。

疑油門誤當剎車踩釀禍！ 6旬婦人暴衝撞進服飾店「櫥窗全碎」

68歲肇事女駕駛倒車時不慎錯將油門當成剎車，釀成自撞車禍。（圖／民視新聞）

黑色汽車準備倒車開離停車格，卻沒想到一個猛催油門，直接往前衝撞停放的機車，甚至撞進店內櫥窗，民眾聽到巨大撞擊聲響，全都嚇的跑出來查看。遭撞擊店家的店員說，撞擊當下砰一聲超級大聲的，玻璃就直接碎掉，所有人員一聽到聲音就馬上趕快衝出去查看。

肇事現場一片狼藉，被撞碎的玻璃櫥窗只能暫時先用透明塑膠布遮蓋。（圖／民視新聞）

事發在嘉義朴子文化南路一家服飾店前，68歲肇事女駕駛剛購物完開車離開，卻不慎錯將油門當成剎車，釀成自撞車禍。肇事現場一片狼藉，被撞碎的玻璃櫥窗只能暫時先用透明塑膠布遮蓋。嘉義縣警局朴子派出所副所長許智程說，68歲鍾姓女子店家購物後，駕駛自小客車從停車場欲倒車離去，因將煞車誤踩成油門，而撞擊停車場內2部機車及店家衣架，現場造成車輛及財物損壞。再看一次畫面，車子倒車時卻突然加速往前衝，撞開機車又撞進店面櫥窗。還好現場只是車輛及財物損壞，沒有釀成人員傷亡。

