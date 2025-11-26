疑洩漏營業機密！ 台積電告羅唯仁妨害秘密

台積電前資深副總羅唯仁遭爆，退休前疑似帶走2奈米先進製程等機密資料。（圖／翻攝自工研院官網）





台積電前資深副總羅唯仁遭爆，退休前疑似帶走2奈米先進製程等機密資料，被懷疑帶槍投靠英特爾。沉默近一個月後，台積電正式提告，強調羅唯仁可能涉機密外洩，已依妨害秘密罪嫌提出訴訟。消息曝光震撼半導體產業，外界普遍認為台積電此舉具有強烈示警效果。

羅唯仁曾在公開場合談論AI科技，形象向來專業。如今卻被指控離職前疑似竊取機密資料，再跳槽至台積電競爭對手英特爾。台積電指出，羅唯仁任內已簽署保密條款及競業禁止條款，但離職時並未告知將赴英特爾任職，存在營業秘密外洩風險，因此決定採取法律行動。

廣告 廣告

值得注意的是，台積電並未以國安法提告，而是以妨害秘密罪呈報。法律界推測，可能因事證掌握程度尚不足，未達國安法標準。律師分析，若涉外國或中國大陸的敏感技術，相關罪責最重可達十年有期徒刑。民事部分也可能面臨高額求償，最高可按損害額三倍索賠。若民刑事責任皆成立，被告除了自由受限，也可能面臨天價賠償。

外界也質疑，台積電為何拖延近一個月才提告。財經網紅分析，羅唯仁輩分高，牽涉層級敏感，公司需謹慎處置。同時英特爾也不可能貿然聘用，若遭調查甚至扣押設備，生產線將遭拖累。

分析師陸行之則指出，英特爾執行長陳立武近期才公開宣示尊重智慧財產權，如今羅唯仁遭提告，英特爾勢必切割，也讓羅唯仁的就職之路面臨變數。

和碩董事長童子賢提醒，跨國涉密案件涉及專利、智財權與多國司法管轄，企業與個人都須高度謹慎，以免踩線。

台積電對前研發主管提告，不僅震動業界，更意在向供應鏈傳遞明確訊號：必須嚴格遵守台積電的重要PIP政策與保密機制，與涉案人士保持距離。這場竊密風暴後續如何發展，仍牽動科技產業高度關注。

更多東森新聞報導

台股上漲364點！ 聯發科噴8% 軍工起飛「這2檔」攻漲停

台積叛將跳槽三星再到中芯 衝擊16年至今還沒停

台積電先進製程太旺 擬加碼投資3座2奈米廠

