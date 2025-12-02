疑浮報百億預算！中油三接案爆弊端 北檢兵分11路搜索中油、世曦「約談13人到案」

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

有媒體在今年11月中旬報導，台北地檢署接獲檢舉，位於桃園的中油第三液化天然氣接收站（三接）工程，涉及浮報百億工程經費。北檢今（2）日兵分11路，搜索中油與工程顧問公司台灣世曦等處，並約談共13人到案釐清案情。

位於桃園的中油第三液化天然氣接收站（三接）工程，涉及浮報百億工程經費。（圖／珍愛桃園藻礁臉書）

據《鏡週刊》報導，即將在年底前驗收的中油觀塘液化天然氣接收站（三接）第二期工程，遭爆料總工程預算浮報高達253億元。據該業者所訴，中油自2022年發包三接工程，當時傳出預算為94億元，不過中油招標前向工程等業界訪價時，已私下請廠商報價，廠商則提出122億元。當時中油高層霸氣回覆：「我中油就什麼都沒欠，錢最多，都不欠（缺）錢。」疑似暗指預算可再往上。

據了解，廠商得到回覆後，竟將預算價格提高至150億元，並核報給負責規劃、監督的台灣世曦工程顧問公司；隨後，世曦工程交還整體規劃給中油後，中油再度提升於算到253億元，更斥責廠商「不會做頭路」。

針對爆料，中油嚴正澄清、強調預算合理，表示採購作業均依《政府採購法》辦理，預算編列係委託專業顧問公司市場訪價，經公開閱覽、參酌歷年相似工程單價及物價波動後審核合理性，再據以決定招標金額，預算並未浮報。

北檢在上月11日接獲檢舉後，立刻指揮廉政署北調組、調查局北機站共同偵辦，經承辦主任檢察官郭進昌、檢察官游欣樺召開專案會議，蒐集事證；為保全證據，北檢今日兵分11路搜索中油公司、世曦公司及相關人員住居所、辦公處等，並通知相關人員、主管等共13人到案說明，全案將朝《貪污治罪條例》方向持續調查。

