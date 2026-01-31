疑海溫上升延長繁殖時序 小琉球海龜冬季返回產卵

（中央社記者洪學廣高雄31日電）海保署近期發現一隻民國112年首度現蹤且標記過的母龜，去年12月居然再度返回同沙灘產卵。初判全球暖化海溫上升可能影響繁殖時序延長，但單一個案尚不足歸因氣候變遷。

海洋委員會海洋保育署今天指出，小琉球蛤板灣近期記錄到冬季母龜上岸產卵個案。一隻自112年首度現蹤，並完成標記的母龜去年12月16日再次返回同一沙灘產卵，目前已完成3窩產卵。

海保署與社團法人台灣咾咕嶼協會及國立海洋生物博物館合作，在此母龜完成第4窩產卵後，裝設衛星發報器，展開產後洄游路徑與覓食棲地追蹤，為台灣海龜生活史研究補上關鍵拼圖。

海保署說明，小琉球去年3月至11月間共記錄5隻產卵母龜，合計產下38窩卵，原以去年11月19日最後一筆產卵紀錄為界，研判去年小琉球海龜產卵季已告一段落。然而12月間卻再度發現母龜上岸築巢，為年度產季增添意外驚喜。

這次記錄到的母龜（TWOCA0605）早於112年2月即首次於小琉球蛤板灣產卵，為當年唯一記錄到產卵個體，單一產季即完成7窩產卵。其中1窩因未能尋獲，其餘6窩進行孵化率調查，共記錄559顆卵，成功孵化459隻稚龜，平均孵化率達83%，顯示其繁殖成功率相當良好。

相隔近3年，這隻母龜再次洄游至同一沙灘，且於12月（冬季時段）仍上岸築巢，顯示其繁殖時序可能出現延伸現象，也突顯長期監測與個體標示資料，在解析海龜繁殖生態與環境變化趨勢上重要性。

海保署表示，去年11月小琉球周邊海域海水溫度平均仍高達攝氏25度，整體海域環境條件接近傳統繁殖季水準，研判可能提供母龜持續上岸築巢適宜環境。至於冬季產卵是否與氣候變遷相關，海保署認為海溫上升確實可能影響母龜上岸時間與繁殖周期，甚至造成繁殖時序延後或延長。但單一個案尚不足以直接歸因於氣候變遷。

海保署表示，後續仍須透過長期環境監測資料與跨年度繁殖紀錄，進行整體趨勢分析與科學驗證。另一方面，小琉球近年持續推動夜間巡護、友善光害管理及卵窩保護措施，並於113年完成產卵棲地蛤板灣周邊路燈更換與光源調整作業，有效降低夜間人為光害干擾，營造更為友善的上岸與築巢環境。同時結合在地志工力量共同守護沙灘棲地，強化巡查與保護機制。

相關管理措施逐步展現成效，114年蛤板灣共記錄17窩卵窩，為當年度全島卵窩數量最多棲地。顯示棲地品質的提升與干擾因子的降低，可能為母龜穩定洄游，持續選擇該地繁殖重要因素之一。（編輯：張銘坤）1150131