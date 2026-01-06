疑海象不佳！港籍貨輪「20貨櫃」遭浪打入海 基隆海巡隊尋獲3只

記者林盈君／基隆報導

今（6日）上午8時許，香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」（CUL HUANGPU），航行經過新北市石門區東北方9.5浬處時，疑因海象不佳，加上船上的貨櫃未繫緊，共有20個貨櫃落入海中。基隆海巡隊獲報後，隨即派遣PP-10069艇前往現場，於上午10時許抵達該海域，擴大範圍搜尋後，於11時許，在富貴角北方約2.5浬處發現3個貨櫃，仍持續擴大搜索中。

香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」20個貨櫃落入海中，基隆海巡隊於富貴角北方發現3個貨櫃。（圖／翻攝畫面）

據了解，「中聯黃埔」櫃輪於今天上午，疑因海象不佳搖晃劇烈，加上疑似貨櫃未繫緊，船上共有20個貨櫃落入海中。交通部航港局獲報之後，隨即發布公告貨櫃掉落的區域，提醒附近船隻作業時多加注意安全。由於有20個貨櫃掉落，北部航務中心已成立專案小組。基隆海巡隊派出巡防艇支援，於富貴角北方約2.5浬處發現3個貨櫃。

