疑涉于朦朧慘死案！田海蓉新片狂收負評「驚人票房」曝 網全傻眼了

娛樂中心／綜合報導

中國男星于朦朧離世後，演藝圈的潛規則與結構性問題被大量翻出。（圖／翻攝自于朦朧微博）

中國男星于朦朧今年9月驚傳墜樓身亡，如今事件已延燒2個月，由於真相未明，至今仍不斷有新料爆出，有許多明星、導演都被傳出與于朦朧的死有關，紛紛遭到網友抵制。其中女星田海蓉自導自演的新片《我的世界沒有我》預計11月27日上映受到輿論影響，還未上映就收到大量負評，許多網友紛紛湧入中國豆瓣平台，狠批「別想要流量」。結果預售票房成績出爐，引起不少網友質疑。

田海蓉新片預售票房出爐。（圖／翻攝自微博）

近期田海蓉自導自演的電影《我的世界沒有我》即將上映，有許多網友湧入中國豆瓣平台留下負評，「別想要流量」、「既然清白，既然勇敢？為何不能呼籲立案？」、「你的票房沒有我」。如今網友發現該片的宣傳社群平台底下，卻顯示預售總票房高達602萬，紛紛留言質疑。

力挺于朦朧的網友們表示：「怪不得她硬着頭皮也得上映电影」、「其實想洗多少她說了算！更何況……需要洗嗎！就中國權貴說了算，過水嘛！」、「怎麼還有600多萬的錢可以賺啊、莫不是自己洗的？」、「這麼黑箱政府還不查？」再度掀起不少討論。

