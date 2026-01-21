疑涉內線交易！ 檢調14路搜索約談吳振隆等10人

台灣商界再爆震撼彈！有「西門町地王」之稱、去年底卸任大同副董事長的吳振隆，傳出遭檢調單位搜索。據了解，吳振隆疑似與興櫃樂迦再生科技的吳姓董事，在利多消息發布前買進樂迦再生科技股票獲利。

士林地檢署今（21）日指揮調查局，兵分多路搜索與吳振隆相關的雙北地區14個處所，並約談10名被告到案說明，全案依《證券交易法》偵辦。

去年甫卸大同副董 吳振隆有「西門町地王」稱號

今年72歲的吳振隆，外號「古錐董」，發跡過程堪稱台灣商界的傳奇教科書。他從布行業務助理起步，1984年接手男裝品牌「JUN」，2004年買下西門町連排店面，2017年以22億元現金購入西寧南路大樓，鞏固「西門町地王」地位，2025年10月起，他陸續辭去大同副董事長等職務，當時外界解讀為「獲利了結、華麗轉身」。

廣告 廣告

傳奇地王吳振隆發跡過程。圖／台視新聞製圖

傳奇地王吳振隆卸下職務後遭到搜索傳喚，究竟涉及過去在大同任內的決策，還是個人涉嫌內線交易，仍有待司法調查釐清。

※未經判決確定者，應推定為無罪

台視新聞／綜合報導 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導