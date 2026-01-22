疑涉內線交易 「西門町地王」吳振隆百萬交保

台北市 / 綜合報導

被封為「西門町地王」的吳振隆，涉嫌和擔任樂迦公司董事的兒子，趁著發布利多重訊前交易股票藉此獲利，訊後吳振隆100萬元交保，兒子則是無保請回。綽號古錐董的吳振隆事業版圖廣，身價估計破百億，投資房地產眼光獨到，2017年花22億，買下西門町商圈西寧南路大樓，加上擁有西門徒步區的三角窗店面，估計每年可收租金破千萬。

大同公司前副董吳振隆VS.記者說：「(所以你真的有內線交易嗎)。」戴著口罩和帽子，由律師陪同走出地檢署，面對媒體提問不發一語，快步上車離開，他是大同公司前副董吳振隆，擁有百億身家的他，卻捲入內線交易案遭約談。

檢調兵分14路，帶回吳振隆父子等10人，據了解吳振隆兒子，擔任樂迦公司董事，疑似趁利多消息公開前，提前交易股票賺價差，違反證交法被約談，訊後吳振隆100萬交保，而則是無保請回。

時任新永安有線電視董事長吳振隆(2014)說：「我們確實走過一段非常艱辛的路。」在台上講得滔滔不絕，2014年吳振隆跨足電視業，推動台南有線電視普及化，綽號古錐董的吳振隆，曾任科技資訊業董事，除了房地產版圖，還曾創立男裝服飾品牌，店面就座落西門町，過去擔任新永安有線電視董座，2015年出售獲利數十億，外界評估吳振隆身價超過百億元，但他最厲害的，還是地產的獨到眼光。

記者蔡銍湣說：「吳振隆2017年花22億元，買下西寧南路上這棟大樓，除了有潮鞋品牌店面，還有KTV進駐其中，堪稱西門町金雞母之一。」不只西寧南路大樓，吳振隆還擁有西門徒步區，三角窗店面每坪租金約2.5萬，年收租就能超過千萬，也獲得西門町地王稱號。

房市專家陳泰源說：「他持有的都是屬於轉角，也就是三角窗的這個店面，所以廣告招牌效益也非常的明顯，他要分棟分層出租，或者是直接出租整棟給一個業者都可以，非常的靈活。」身價百億的商業強人，事業版圖跨足多領域，是否涉及不法，仍待檢調持續釐清。

