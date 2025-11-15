疑涉共諜？館長被爆威脅員工「中國機關在台」 沈榮欽籲國安單位調查

娛樂中心／程正邦報導

知名網紅「館長」陳之漢近日捲入前員工的「毀滅式爆料」風波，事件不僅涉及性騷擾和經營糾紛，更觸及了高度敏感的國家安全議題。加拿大約克大學副教授沈榮欽在臉書發文，指出前員工李慶元與高階主管小偉的爆料中，最值得國安單位關注的，是館長曾以「中國機關在台灣有很多人」來威脅員工。沈榮欽教授直言，這已超越個人糾紛，屬於「中共間諜」或「境外勢力滲透」的範疇，必須嚴肅對待。

館長相當疼愛老婆，卻被員工小偉控性騷「逼炮」。（圖／翻攝自飆捍臉書）

威脅言論曝光：館長對員工稱「大陸機關在台灣有很多人」

廣告 廣告

這波針對館長的爆料風潮，由其老員工「大師兄」李慶元與前高階主管小偉透過直播發起。他們提出包括性騷、財務不透明及疑似收受中國資金等多項指控。

然而，在所有爆料內容中，沈榮欽教授特別點出其中最被忽略，卻牽涉國家安全的關鍵部分。沈榮欽在臉書上發文強調，李慶元爆料的重中之重雖然是館長疑似在澳門、大陸收錢的資金來源問題，但館長曾以「大陸機關在台灣有很多人」來威脅小偉的說法，已不再是「江湖事、江湖了」，而是屬於中共間諜的範疇。這暗示著館長可能掌握或利用了與中國官方機構相關的資訊或人脈，以達到恐嚇或控制員工的目的。

館長澄清沒做這些事，但沈榮欽教授認為已屬中共間諜範疇，籲國安單位深入調查。（圖／翻攝自臉書）

學者分析：爆料將衝擊館長統戰價值與資金鏈

沈榮欽教授分析，這則涉及國安的爆料，很可能成為「壓垮館長的最後一根稻草」。他認為，這並非因為損害了館長早已飽受爭議的公眾人設，而是因為這將直接促使台灣的國安單位動起來，對其進行深入調查。

一旦館長被國安單位鎖定，中國的潛在資金將更不敢貿然進入，這將大幅降低館長的「統戰價值」。沈榮欽直言，這恐會讓館長本就搖搖欲墜的生意資金出現問題，未來破產或遭到併購都不令人意外。

館長觀看天安門升旗典禮喊「我們中國越來越強」，黃國昌回應我也沒聽他從頭到尾怎麼講的（組合圖／翻攝畫面）

警惕中共長臂管轄：國安單位應速查

沈榮欽教授進一步闡述中共的長臂管轄（Long-arm Jurisdiction）對全球的威脅。他指出，中共的間諜和監視行動並不只針對如立委沈柏洋、網紅八炯等公開反共的政治人物或意見領袖。在美國、加拿大、澳洲、德國、義大利等地，都曾有證據顯示中共派人監視當地的維吾爾或西藏民主人士，試圖讓這些人心生恐懼，甚至曾發生綁架瑞典公民桂民海等事件（。

教授強調，館長對前員工發出的「中國機關在台灣有很多人」的威脅，無論是虛張聲勢還是確有其事，都已構成對台灣社會內部安全與人身自由的潛在威脅。因此，他呼籲國安單位不能輕忽，應立即對李慶元的這則爆料進行深入調查，以確保國家安全及人民的權利不受境外勢力侵害。

更多三立新聞網報導

被館長反擊「討2千萬封口費」嗆恐嚇！大師兄親回：即將有更猛爆料

館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？

塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光

館長爆叫員工睡館嫂！合夥人再怒控健身房5400萬：他出3百萬最少

