疑涉及家庭暴力 澳洲小鎮爆發槍擊案釀3死1傷

澳洲22日再度傳出槍擊案，至少造成3死1傷，且兇手仍在逃，圖為雪梨邦代海灘槍擊案之後，民眾在現場擺放鮮花悼念受害者。（資料照片／美聯社）



澳洲東南部新南威爾斯州，22日1座小鎮內發生槍擊案，至少已造成3人死亡、1人受傷，且兇嫌目前仍在逃，警方目前已掌握嫌疑人身分並展開追緝，同時呼籲當地居民避免出門，以免使性命暴露在威脅之下，當地媒體則表示此案可能起於家庭內部暴力糾紛，不過詳情仍有待調查。

美聯社報導，22日下午澳洲警方獲報，在新南威爾斯州卡傑利戈湖鎮（Lake Cargelligo）有兩處地點疑似發生槍擊，且在短短數分鐘之內，兩地分別有一對男女遭到攻擊。

槍擊釀3死1傷 兇嫌仍然在逃

根據警方專員霍蘭德（Andy Holland）說法，槍擊造成2名女性與1名男性身亡，另1名被送往醫院的男子雖然身受重傷，但目前情況已穩定；目前警方雖然掌握了1名嫌疑人的身分，不過尚未釐清兇嫌與被害人之間的關係，除了當地警力之外，新南威爾斯州州警，以及鄰近地區的警力都陸續投入此案。

警方出動大批人力追緝 澳洲媒體稱事件疑似家庭暴力

報導指出，目前卡傑利戈湖鎮已進入封鎖狀態，警方出動裝備精良的武裝戰術單位，全力防止兇嫌逃脫，同時也向當地民眾發送案發區域定位簡訊，除了敦促民眾盡量避開事發地點，也要求居民避免外出。

英國廣播公司（BBC）指出，根據澳洲媒體雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）報導，這起事件疑似是家庭暴力攻擊所引起，不過警方對此並未發表看法。

由於22日是澳洲紀念雪梨邦代海灘的全國哀悼日（National Day of Mourning），此時發生槍擊案更加令人繃緊神經，澳洲國會則在20日通過了新的槍枝管制法案，試圖減少此類悲劇再度發生。

