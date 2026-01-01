疑涉土地變更弊案 鄭文燦延長境管8月 15

前桃園市長鄭文燦涉嫌在「工五工業區擴大方案」農地地主組成重劃會向桃園市府申請自辦重劃過程中，收受近千萬元好處，經桃園地檢署依職務上行為受賄罪起訴，目前在桃園地院審理中，由於鄭文燦的境管將期滿，桃院日前開庭後，裁定自114年12月28日起延長限制出境、出海8月。

桃園裁定指出，同案被告侯水文、廖力廷經訊問後，就其所涉貪污治罪條例之非公務員對公務員職務上行為交付賄賂罪嫌部分坦承犯行；被告廖家興經訊問後，就其所涉犯侵占罪嫌部分坦承犯行；被告廖俊松經訊問後，就其所涉貪污治罪條例之非公務員對公務員職務上行為交付賄賂罪嫌部分坦承犯行，但就涉犯侵占罪嫌部分則否認犯行。

鄭文燦經訊問後，就其所涉貪污治罪條之公務員職務上行為收受賄賂罪嫌部分否認犯行。然依同案各被告及證人於警詢及偵查中之供述、卷附之行政函文、會議紀錄、通訊監察譯文及對話紀錄擷圖等證據資料，足認被告5人所涉上開罪名之犯罪嫌疑均屬重大。

桃院表示，經檢察官、被告5人及其等辯護人表示意見後，考量其等所陳內容，仍與部分同案被告及證人所述有所差異，復衡以其等之職業、社經地位、經濟能力及所涉案之情節程度，經綜合研判，有事實足認上開被告5人均有逃亡、勾串共犯或證人之虞。

合議庭審酌本案審理進度及侵害公私法益之程度等情，並權衡國家司法權對犯罪之追訴遂行之公益，兼衡被告5人居住及遷徙自由權受限制程度等情，認原限制出境、出海之原因及必要性俱仍存在，有繼續限制出境、出海之必要，爰裁定被告5人均自114年12月28日起延長限制出境、出海8月，並由本院通知執行機關即內政部移民署及海洋委員會海巡署偵防分署執行。

