疑涉感情糾紛！基隆公寓驚傳凶殺 1男身中多刀「攤販目擊3嫌匆忙逃跑」

基隆市中正區和平島市場內的一處公寓，今（6日）上午9時許發生一起驚悚的持刀砍人案。1名46歲的林姓男子在公寓內突遭人持利器攻擊，全身多處受傷，現場血跡斑斑，情況一度十分危急。

警消接獲報案後迅速趕抵現場，發現林男左手、左腳及左腹部均有嚴重的撕裂傷，救護人員立即將其送往基隆醫院進行搶救。所幸經醫師緊急處置後，目前已暫時脫離生命危險，但由於傷者失血過多、身體極度虛弱，現階段尚無法清楚描述受案經過或製作筆錄，詳細傷情仍需進一步觀察。

根據案發地點附近攤販表示，事發當時正值市場營業時間，雖然沒有聽到明顯爭吵聲，但曾目擊3名神色匆忙的年輕人從該公寓衝出，並隨即往和二路方向逃逸，沒多久後便看到救護車抵達現場。警方在初步調查與過濾情資後，研判這起暴力事件極可能涉及感情糾紛。

目前基隆警方已成立專案小組，並全面調閱周邊監視器畫面，掌握了嫌犯的逃逸路線與身分特徵，正全力展開追緝，以釐清具體的行凶動機與案發真相。

