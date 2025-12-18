疑涉校園安全處理失當引關注！家長請求啟動專案安置 保障學生受教權

▲卓姓家長質疑校方處理失當請求啟動專案安置保障學生受教權。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市市某高中日前發生一起校園意外事件，引發家長對學生安全與校方處理程序的關切。一名高中生進行打掃作業時，遭同學碰撞受傷，造成鼻骨骨折及頭部鈍傷，事後還看身心科。學生家長不滿校方未立即依校園安全通報程序處理，也未主動聯繫家長說明後續處置，她盼望教育單位積極處置，確保學生身心狀況與學習安全。

卓姓單親家長指出，當日事故發生後，她曾主動向班級導師反映，但學校處置未能有效回應學生實際需求，她懷疑孩子在校內明顯有差別對待，心理壓力與焦慮加劇，經醫師評估需接受身心科治療，孩子已無法繼續於原校就讀。

廣告 廣告

卓姓家長強調，此事件非一般轉學情況可比，核心問題在於校園安全事件處理程序不完善，已衍生學生重大適應困難。

卓姓家長指出，為保障孩子受教權與身心安全，懇請教育局釐清是否能依「校園安全事件衍生之重大適應困難」相關規定，啟動專案跨校安置機制，並以轉入他所高中作為優先協處目標。

若教育局認定不符專案安置要件，家長亦請求以書面形式說明法源依據、認定標準及評估理由，以便後續依法救濟，此舉並非尋求特權，而學生安全與受教權優先下，尋求合法、合理、人本的處理途徑。

卓姓家長含淚表示：「我只想為孩子找一條安全的路，身為單親，我沒有退路，也沒有多餘選擇，那一天，看著孩子在校園裡情緒失控、眼神恐懼，我的心像被撕裂，校園本應安全，卻成了孩子最害怕的地方。」

她強調，家長只是希望校園安全能被真正看見，讓孩子有重新站起來的機會。

學生就讀的高中指出，事情發生在九月二十二日下午，學生在清掃作業中與同學碰撞，導致面部受傷並流鼻血，事件發生後，同學立即關心並陪同至健康中心，學校當時判斷並非重大傷害，因此未立即啟動校安通報，但在確認學生就醫情況後，已續行相關通報程序。

校方針對家長提出的專案安置需求，已告知三種轉學管道，包括「高雄市均質化適性轉學」、「高雄市立高中職轉學考」及「再次參加國中教育會考」，並持續與家長聯繫，關心學生心理狀態，此外，校方已依程序查證家長反映的學生在校疑似霸凌情況，確認無生對生霸凌，師對生部分亦依規處理，將持續關注班級經營及學生學習生活狀況。

教育局表示，事件發生於掃地時間，學生事故當下已至保健室處理傷口，事後學生返回教室上課，放學後就醫，針對家長反映的差別待遇，校方已續行確認班級管理，教育局亦嚴加督導，以維護學生權益。教育局重申，校園安全與學生受教權為首要考量，將持續關注事件後續處理進度。（圖╱記者王苡蘋翻攝）