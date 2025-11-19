疑涉統戰…高雄選手、教練被控赴中參全國賽 市府急清查：已掌握名單

多名高雄選手遭爆近年持續赴中國參加「中華人民共和國全國輪滑錦標賽」及「全國運動會」等全國性比賽，甚至有人已取得中國居住證、繳納社會保險，且在比賽中穿著中國地方代表隊制服。高市議員陳麗娜提供



高市議員陳麗娜今（11/19）在總質詢表示，多名高雄滑輪、溜冰選手近年赴中國參加全國賽事，甚至辦居住證、繳社保，並身穿中國地方隊制服，疑違反中央禁令、涉及統戰。高市府運發局長侯尊堯表示，已掌握部分教練長期赴中執教，將全面清查，若查證屬實將停權、撤獎金並通報中央。

市議員陳麗娜指出，近年多名高雄滑輪與溜冰選手赴中國參加「中華人民共和國全國輪滑錦標賽」、「全國運動會」等全國性體育賽事，涉及違反中央明訂「我國體育人士不得參與陸方全國性體育活動」規範。

廣告 廣告

陳麗娜更進一步展示多張2025年中國全國賽事海報與比賽照片，指涉鍾姓、吳姓、何姓、王姓、丁姓、呂姓等多名選手皆曾出賽，其中有人曾領國光獎章、全民運獎金，是高雄多年培育的選手。

陳麗娜質疑，依中國規定，參加全國賽需具備中國居住證、社會保險紀錄，甚至必須具有「中華人民共和國公民身分」，這些人到底是台灣選手，還是中國選手？未來若上奧運要代表誰？

陳麗娜強調，目前不僅選手個別赴中，甚至有高雄A級與C級教練集體帶隊前往，在中國擔任總教練、仲介選手與裁判，恐涉及統戰滲透，且這些選手多領取高雄獎金、代表高雄比賽，如今卻直接投入中國地方隊。

陳麗娜提到，過去市府為防外縣市挖角，大幅提高全民運金牌獎金、連勝獎金，如今卻面臨「不是縣市挖角，而是人整批去中國」的情況，嚴重衝擊國家形象與代表權定位。

對此，運發局長侯尊堯表示，目前已掌握部分高雄籍教練長期在中國執教，選手若穿著中國地方代表隊制服並出現在中國全國性賽事，確屬違規，運發局已展開全面清查，將依中央規範檢視是否需撤銷資格、停權與追回獎金，相關資料也會送交中華民國單項協會及中央部會。

市長陳其邁則表示，他已指示運發局在最短時間內清查所有涉案選手與教練身分資格，若確認違規，將依法處置並完整通報運動部、陸委會與協會，強調：「台灣選手代表台灣，這是基本價值，市府不會迴避、也不會縱放」。

更多太報報導

網紅「改造制服乖學生」片延燒！ 雄女、雄中不忍了 教育局也怒了

卓揆批國會亂修財劃法！陳其邁加碼開砲：逼地方吞錯藥、害南部建設停擺

7處遭取消後轉進南星？土方暫置場再惹議 陳其邁：依法核備