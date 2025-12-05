疑涉詐遭送中關押！彰化「鹹粥嬤」終盼得愛孫返台 備好烘爐幫去霉運

即時中心／綜合報導

中國公安在本週三（3日）無預警地以近乎「丟包」方式，將10名在中國服完刑的台灣詐欺犯透過小三通金廈航線遣返回台；其中一名因詐欺案遭彰化地檢署通緝的彰化黃姓男子，傳出就是先前因從事跨國詐騙遭中國關押的「彰化鹹粥嬤」愛孫。今（5）日上午在地議員證實此事，該名男子正是鹹粥嬤的愛孫，目前人在金門，等一切張羅好了應該就可以回家。鹹粥嬤也準備好烘爐，讓愛孫回家能先過火去霉運。

彰化伸港一名19歲男子，去年3月說要到東南亞工作，就此失聯，賣鹹粥將他拉拔長大的75歲阿嬤，天天以淚洗面。今年年初，阿嬤突收到署名中國山西省公安局寄來的「拘留通知書」，說孫子涉嫌詐騙被拘留在山西省。

根據《自由時報》、《ETtoday》等媒體報導，船務代理透露，這批遭遣返的10名男子，年齡約在22至30歲之間，自稱當年被騙到柬埔寨，被迫從事跨國詐騙；後來在中國落網判刑，在山西太原等地服刑。其中，還包括一名因詐欺案遭通緝的彰化黃姓男子，不少人在消息傳出後，紛紛猜測該男是否就是伸港的失聯少年，引起外界關注。

彰化縣議員賴清美上午證實，該名彰化黃男正是鹹粥嬤的愛孫。她透過臉書表示，鹹粥阿嬤最高興的是孫子有打電話回來，目前人在金門，等一切張羅好了應該就可以回家。「阿嬤已經把烘爐備好了⋯滿心歡喜等著愛孫回來！」

鹹粥嬤知道愛孫獲釋返台後非常開心，已經把烘爐準備好了。（圖／翻攝自賴清美臉書）





