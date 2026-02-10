疑涉詐領助理費等案 檢調搜索約談高金素梅等人

（中央社台北10日綜合報導）北檢偵辦無黨籍立委高金素梅疑涉詐領助理費等案，今天指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談高金素梅等18人說明。據了解，屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗和花蓮縣議員簡智隆同遭約談。

法務部調查局國家安全維護工作站獲報，高金素梅及張姓助理等人疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，報請台北地檢署指揮偵辦。

北檢承辦主任檢察官、檢察官今天指揮國安站調查官，持法院核發的搜索票，搜索高金素梅的住所、國會辦公室及案關人員的住居所等共30處，並通知高金素梅、張姓助理及相關人員等共18人到案說明，目前持續調查釐清中。

據了解，檢調今天約談的相關人員中，包括越秋女、陳政宗及簡智隆，晚間將陸續移送北檢複訊。

記者致電越秋女，但電話轉接到語音信箱無法取得回應。越秋女服務處人員表示，昨天還有看到越秋女，但今天直到中午11時許，都尚未看到越秋女進到辦公室，對於是否被檢調約談並不清楚。

致電過去同樣曾任高金素梅助理的無黨籍屏東縣議員周陳曉玟，一樣轉接到語音信箱。

傳出被約談的簡智隆也未接記者電話，經聯繫與簡智隆交好的議員也表示其手機不通，狀況不明。簡智隆是出身萬榮鄉布農族人，當選本屆和上屆2屆縣議員，過去曾擔任高金素梅的助理。

記者今天也嘗試聯繫陳政宗，但陳政宗手機未開機，其助理也表示聯繫不上。（編輯：黃名璽）1150210