疑涉麻省理工教授命案 布朗大學槍擊案兇嫌倉庫自戕亡

美國常春藤名校布朗大學上週六（13日）發生校園槍擊案，事件一共造成2死9傷，警方18日宣布，在新罕布夏州一間倉庫尋獲在逃兇嫌，不過該名嫌疑槍手被發現時已經自戕身亡。

48歲的葡萄牙裔兇嫌，曾短暫在布朗大學攻讀物理博士，警方18日接到線報，循著一輛租賃車找到倉庫，抵達時發現兇嫌已經死亡，並在他身上找到兩把槍枝，與槍擊現場留下的證據相符。另外，兇嫌疑似也涉入麻省理工學院15日一名物理教授的槍擊身亡案，警方目前還在釐清犯案動機。

警方於倉庫尋獲槍擊案嫌犯。圖／路透社、美聯社、CNN

