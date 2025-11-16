疑涼拌河豚皮惹禍？ 9人嘔吐送醫 衛生局採樣送驗

屏東縣 / 綜合報導

台南一間公司共180人到恆春進行員工旅遊，昨(15)日中午在海鮮餐廳用餐後，有9人陸續在下午出現嘔吐、腹瀉情況，有旅客懷疑問題可能出在海鮮餐廳的午餐，涼拌河豚皮，餐廳業者則強調他們使用的是無毒河豚， 會接受調查釐清發生什麼事 ，衛生局後續將依結果釐清是否為食物中毒，並依食安法進行處辦。

公司旅遊到恆春，傳出疑似食物中毒，衛生局人員今(16)日上午，前往餐廳進行採檢，這一團來自台南，員工旅遊共180人，15日中午到恆春海鮮餐廳吃午餐，下午陸續有9人嘔吐、腹瀉，抵達飯店還沒用晚餐，就先送他們就醫，目前都已經離院。

有旅客懷疑問題可能出在，海鮮餐廳的涼拌河豚皮，不過由於有遊客出發時，早已身體不舒服，因此確切原因還要進一步釐清。餐廳業者強調跟他們沒關係，而屏東縣衛生局接獲通報，已經展開調查。

屏東縣衛生局食品藥物管理科科長陳彥任說：「採集環境檢體6件，及食餘檢體1件送驗。」問題出在哪裡，衛生局追溯調查遊客旅遊前身體狀況，也調閱餐廳食材來源製作流程，並採集相關檢體化驗，釐清是否為食物中毒。









