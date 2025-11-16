疑混入塑膠碎片！美國好市多急召回「2超夯熟食」 商品編號曝光

美國好市多宣布召回2款熟食商品。（圖／達志／美聯社）

美國好市多（Costco）近日發布食品安全警訊，宣布與供應商Ventura Foods共同召2兩項熟食區熱銷商品，包括部分批次的「凱薩沙拉」以及「凱薩沙拉雞肉三明治」。主因是2款產品所附的凱薩沙拉醬可能混入塑膠碎片，存在消費者誤食後造成內部傷害的風險。

綜合外媒報導，根據Costco通知，這次召回於11月7日正式生效，受影響的產品已全面下架停售，且原有的有效日期也已過期。不過，賣場提醒，部分會員可能仍將商品放在家中冰箱，尤其是尚未使用的沙拉醬包，務必留意安全風險，切勿食用。

廣告 廣告

據了解，此次召回的產品可透過商品編號與日期辨識。其中，凱薩沙拉的商品編號為19927；凱薩沙拉雞肉三明治編號則為11444。所有受影響商品的最佳賞味日期介於10月17日至11月9日之間，如家中持有符合上述編號與日期的產品，即屬召回範圍。

Costco強調，疑受污染的是隨產品附上的凱薩醬包，而非所有批次的熟食商品。目前尚未傳出相關受傷案例，但為避免消費風險，建議會員將產品退回任一Costco賣場，可獲得全額退款。

消費者若對召回內容有疑問，可透過Costco官方網站與客服單位聯繫。賣場也提醒民眾，如針對食品安全有任何身體不適或疑慮，務必立即停止食用並尋求協助。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款

生日驚喜竟是鹽酥雞？男友曾諾精心安排 理由讓她傻爆眼：妳跟親友慶過了

有錢人穿得都很樸實？阿姨一次捐千萬「都有1特徵」 網點頭：好低調