疑混用毒品 情侶泰山摩鐵雙亡

28歲蔡姓男子偕同26歲蔣姓女友23日晚間入住新北市泰山區1間汽車旅館，2人疑在房內混用多種毒品，蔣女突然暴斃，蔡男發現女友失去呼吸心跳後心情大受打擊，用女友手機傳訊給她的閨蜜，告知蔣女已身亡，更稱「隨後跟上」。旅館人員發現2人全裸陳屍房內，嚇得打電話報警。警方勘驗後，確切死因仍待調查釐清。

蔡男曾有毒品前科，目前待業中，蔣女以打工維生，2人平時居住在蔡的五股家裡，與蔡家人同住。昨晚2人搭乘計程車前往汽車旅館，開好房間後步行進入房間，從監視器看來，2人無爭吵或發生糾紛。

廣告 廣告

直到24日上午，旅館人員發現已到退房時間，打電話卻無人接聽，打開房門驚見蔣女倒臥在床上，蔡男則倒在浴室裡，2人均無生命跡象。

警方及救護人員到場，發現蔡、蔣2人早已失去呼吸心跳，緊急將2人分送輔大醫院及台北醫院，經搶救後仍不治。醫護人員發現蔡男頸部有明顯勒痕，蔣女手臂則有不明針孔。

林口警分局表示，警方到場勘查採證，現場無打鬥及破壞跡象，2人也無明顯外傷，房內桌面上微量K他命粉末及2包已施用的咖啡包，不排除蔣女吸毒過量暴斃，現已通知雙方家屬，確切死因有待檢察官相驗解剖釐清。