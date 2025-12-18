疑漲潮浪捲！台中警官釣魚溺斃 消防兒衝海救不回

台中市 / 綜合報導

台中第四警分局保防組的魏姓警務員，昨(17)日和朋友到彰化伸港十股海域釣魚，疑似沒注意漲潮而失蹤，警消出動直升機找人當下沒找到，今(18)日一早接到蚵農通知在出海口發現警務員，家屬也在現場確認身分悲傷痛哭。魏姓警務員從警35年，同事說他是樸實的學長，有一個兒子在大里消防隊擔任救難人員，他接到父親出事消息也趕到現場急衝下海救人，卻仍然救不回自己的父親。

10幾名消防人員合力將倒臥在外海的溺斃釣客抬上岸邊，並輕輕將釣客放在地上，每個人都相當難過，因為這名釣客是一名警察，彰化伸港消防分隊長林彥銘說：「應該是做釣魚的一個行為，現場是做包覆式的，一個漲潮，現場有海溝的部分。」

廣告 廣告

溺斃的釣客是台中第四警分局保防組的魏姓警務員，2線2星從警35年，同事說他是相當樸實的學長，放假就愛去釣魚種田，回來上班時還會帶無毒玉米請大家吃，沒想到休假去做他最愛的釣魚卻發生意外。

家屬悲慟難過，魏姓警務員兩個孩子都長大成年，其中一個兒子就是身穿藍色裝備在台中大里消防隊工作的救難人員，一路從海上將父親抬回岸上，出勤救難卻救不回釣魚溺斃的父親，彰化伸港消防分隊長林彥銘說：「現場經由蚵農發現，溺者位置，於出海口1.4公里。」

消防說，昨日魏姓警務員跟朋友到彰化伸港的十股海域釣魚，朋友轉頭發現人不見了趕快報警，警消出動直升機也來了，但天色太晚沒找到，今日一早6點多才在出海口1.4公里的地方被蚵農發現，救難人員趕緊出動下海將人救回岸上時已經明顯死亡，初步研判可能是釣魚時沒注意漲潮變化發生意外。

原始連結







更多華視新聞報導

台東某國小校長與友釣魚 失足落海送醫搶救仍不治

謊稱去打工！ 15歲少年海邊戲水遭浪捲走溺斃

釣魚忘漲潮時間！ 男女困沙洲離岸70米 海巡即時救援

