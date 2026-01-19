疑炭火沒處理好! 夜市周邊空地起火 險燒瓦斯桶

南部中心／蘇晟維、謝耀德、陳凱茂 高雄報導

高雄知名的六合夜市，一間燒烤攤車，19日打烊後擺放在夜市附近的空地，疑似因為炭火沒有處理好，引燃火勢，幸好附近居民發現，趕緊通報119來滅火，但附近居民就擔心，周邊巷弄都成了攤車打烊後的停放處，就怕如果真的燒到瓦斯桶，後果恐怕不堪設想。

高雄六合夜市旁巷弄，一輛打烊攤車突然起火，顯波及旁邊攤位。（圖／翻攝畫面）

巷弄間冒出火舌，民眾連忙拿出滅火器要救火，前方猛烈火光照亮夜空，消防隊獲報趕到現場灌救，還聽到爆炸聲響，一旁堆滿了各式各樣的攤車，有的甚至還放了瓦斯桶，場面十分驚險，附近居民說，「我住在隔壁，聞到味道比、較不好的味道，我過來看看，還有隔壁的朋友，過來這裡查看。」

19日凌晨三點多，高雄知名的六合夜市旁巷弄，傳出火警，起火的是一個燒烤攤，附近攤商就說，業者才剛花18萬打造攤車，營業一個多月，沒想到就發生火警，目擊攤商說，「我推進來快2點了，都還很正常，而且我還注意到，它這個管子特別出來，我還說不要撞到他的管子，後面還有推瓦斯進來的，好險是怕爆炸這樣。」

燒烤攤疑似炭火沒有完全熄滅，引發火警。（圖／民視新聞）

實際重回現場，白天的六合夜市，本身就是一條車輛可以通行的道路，但這些攤車都到哪裡去了，其實答案就在巷子裡，走進六合夜市旁的小巷弄，老舊民宅打掉後的空地，變成了夜市攤車在白天的"停車場"，甚至在巷弄兩旁及民宅騎樓，也都能看見不少攤車，當時起火的攤車，上頭還擺滿了木炭，疑似就是炭火沒有處理好，才會釀成這起火警，但附近居民就說，其實他們也都很擔心，這些攤車停放所造成的公共安全問題。

六合夜市旁巷弄，不少打烊攤車堆滿空地。（圖／民視新聞）

有居民說還是會害怕，「因為攤位不能放在路邊，都要收進來，沒地方放，剛好夜市的人就說，有這一塊地可以放。」，也有人說，「巷子底租人家放攤位很沒意思，我們也不想說得罪人家，人家要賺錢啊。」幸好這次只是小火警，沒有向外延燒，但居民就怕，如果真的燒到瓦斯桶、或者影響到兩旁的木造平房，這後果恐怕不堪設想。

原文出處：高雄六合夜市驚魂！新攤車開1月突竄火 瓦斯桶旁險爆炸住戶驚嚇

