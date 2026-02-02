疑為囤物+停車方便「私自塗銷紅線」 屋主恐挨罰

屏東縣 / 綜合報導

屏東縣東港興中東二街一處重劃區的透天厝，61歲女屋主，長期習慣撿拾回收物堆在自家門口，這回疑似為了囤物加上停車方便，自行把門口的紅線塗掉，附近住戶直呼很誇張，只要相關單位接獲檢舉，違法行為最高可以開罰2400元罰鍰。

1月28日凌晨2點多，一名婦人半夜不睡覺，蹲在自家門口，拿著油漆開始塗銷地上的紅線，左塗右塗花了十幾分鐘，把紅線塗沒了，接著站起身檢查，還有沒有沒塗到的範圍，隔壁民宿業者陳先生說：「這很誇張，這公用地耶，(公用地喔)，對，這太誇張了。」

事發就在屏東東港興中東二街，這處重劃區的透天厝，仔細一看整條紅線，唯獨到了這一戶家門前被塗銷，就連附近住戶都看不下去，附近民眾說：「算是違法吧，因為這個空間應該都是工務局或是公家單位畫的。」記者VS.遭控訴女屋主說：「(有人在嗎)。」

門口長期堆放大量回收物，就連周邊住戶都很困擾，透天民宅60多歲的女屋主，疑似為了囤物加上停車方便，自行塗銷門口處，鎮公所為了防止她堆積雜物，畫設的紅線，東港鎮公所建設課長黃啟芳說：「她這樣是一個違反道路交通管理處罰條例的行為，我們可能會檢具相關的事證，移請警察單位來做一個處理，後續她有去破壞我們標線的部分，我們也會儘速去把它恢復到原來的情況。」

這處重劃住宅區，地形方正加上道路筆直，在多年前，房價就來到1千萬以上，明明是豪宅，卻有住戶貪圖方便，出現脫序觸法行為，相關單位也要依法處理。

