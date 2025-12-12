疑為基隆、汐止汽油味自來水事件汙染元凶 將誠公司5人遭裁定收押禁見

基隆司法大廈。（圖／資料照片，圖源：翻攝自台灣基隆地方檢察署官網）





11月27日起包含基隆、部分新北汐止地區的民眾，發現自來水竟然能聞得到類似汽油的油污味。經台灣自來水公司巡查，才發現基隆河八堵抽水站附近河面出現油污情形，立即依照應變程序停止抽取基隆河原水，不過基隆、新北汐止的民生用水近日受到不小程度的影響。經除污並經多日多項持續檢測後，台水以各取水及淨水設施出水水質均符合「飲用水水源水質標準」與「飲用水水質標準」，因此從昨（11）日起，啟動八堵抽水站復抽基隆河水，恢復正常供水運作。此案經檢警環合作追查後，台灣基隆地方檢察署今（12）日宣布，已將疑似涉案的將誠公司，包括其游姓負責人在內5人，以違反《廢棄物清理法》等罪，犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見並獲准。

基隆地檢署表示，因基隆市自來水於今年11月27日發生疑似污染事件，該署啟動檢警環機制，循線發覺位於基隆河畔（暖暖區）之將誠公司，疑涉有違反《廢棄物清理法》之情事，遂於12月10日指揮基隆市警察局刑事警察大隊、基隆市警察局第三分局，會同環境部環境管理署北區管理中心、基隆市環境保護局對將誠公司及負責人、員工住家等處執行搜索，並拘提、傳喚相關人員到案釐清案情。

基隆地檢署指出，經該署檢察官訊問後，認將誠公司游姓負責人及員工等共5人違反《廢棄物清理法》等罪，犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，爰向基隆地方法院聲請羈押並禁見。經基隆地方法院於12日上午召開羈押庭後，裁定被告游姓負責人等5人均羈押並禁見。游姓負責人後續將持續依循檢警環機制，結合各友軍力量，完整釐清追查相關不法情事。

