疑為太子集團洗錢 雪茄館負責人160萬交保

北檢偵辦太子集團洗錢案，查出台北市信義區一家雪茄館疑為太子集團水房。北檢搜索並拘提雪茄館負責人陳姓男子及胞兄到案，五日下午移送複訊。（中央社）

記者孫曜樟∕台北報導

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案持續延燒，檢警查出該集團疑似利用台北市信義區知名的雪茄館作為洗錢「水房」，並在此進行大額現金面交。專案小組於四日指揮警方發動第六波搜索，兵分五路拘提涉案的雪茄館陳姓負責人及其胞兄到案，並於五日下午陸續移送北檢，檢方訊後諭令陳姓負責人以一百六十萬元交保，並限制出境、出海，哥哥稍早移送地檢署，檢方漏夜偵訊。

檢調追查發現，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢。

北檢於去年十一月四日起指揮警、調展開五波搜索，傳喚、拘提多名被告，目前已聲請羈押禁見太子集團在台主嫌王昱棠等八人獲准，並聲請查扣包括不動產、名車、銀行帳戶獲准，合計扣押物價值高達四十五億二千七百六十六萬餘元。

專案小組在過濾相關卷證與金流後，掌握太子集團在台資金運作模式，發現陳姓男子涉嫌擔任集團洗錢要角。調查指出，陳男利用胞弟在信義區經營的「Cigar Vie」雪茄館作為掩護據點，協助集團將境外資金透過地下匯兌方式移轉入台，若集團成員或旗下公司有新台幣現金需求，便安排在該雪茄館內進行面交。