疑為家產爭執釀悲劇 男子持刀砍姊妹致1死2傷 妻阻攔染血痛哭：我該怎麼辦

新北市三重區三和路今（6）日下午驚傳家庭凶殺案！一名60歲陳姓男子疑似與家人因家產問題爆發爭執，竟持刀攻擊親姊姊與妹妹，導致姊姊傷重不治、妹妹與妻子受傷送醫。警方獲報趕抵現場，當場將陳男依現行犯逮捕。

根據警方初步調查，案發時間約在下午2時30分，陳男與61歲陳姓姊姊、55歲陳姓妹妹在住家內激烈爭吵後，情緒失控持刀攻擊兩人。姊姊左胸遭刺中，當場失去生命跡象；妹妹右大腿及雙手掌遭砍受傷。試圖上前勸阻的59歲陳妻，也因攔阻過程中左手掌遭割傷。

警消於下午2時39分接獲報案趕抵，緊急將3名傷者送往醫院搶救。不過姊姊因傷勢過重，仍於下午4時宣告不治；妹妹與陳妻則幸無生命危險。

案發後，陳男妻子身上滿是血跡，情緒極度崩潰，在市立三重醫院外坐地痛哭，不斷哽咽喊著：「我到底該怎麼辦？」場面令人鼻酸。警方目前已將陳男帶回警局偵訊，並報請檢方相驗，釐清確切行兇動機與案情經過。



