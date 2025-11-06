社會中心／陳堯棋、嚴凱、賴文軒 新北報導



新北市三重下午驚傳家庭悲劇！陳姓男子疑似為了房產問題，與姊姊、妹妹大吵，情緒失控下，竟然持刀猛刺姊妹兩人。姊姊左胸中刀，搶救仍宣告不治。妹妹抵抗過程，雙手與右大腿多處被刺傷。妻子想攔阻丈夫，左手也受傷。男子隨即當場遭逮捕，目前正在派出所接受訊問。

好幾名鑑識人員進入社區，因為稍早在樓上發生了凶殺案。下午接近三點接獲報案，救護車先趕來，警方隨即到場。住家大門拉起封鎖線，傳出男子刺殺姊姊跟妹妹，社區居民更是議論紛紛。

目擊鄰居vs.記者：「我看他們（姊、妹）救護車載走，她那個兒子坐警車被押走啊～她媳婦有時候會來煮給她吃，他們（兒子）住旁邊而已，所以都會來照顧老母親啊。（平常看到兒子，都會跟你們打招呼嗎？）對啊、對啊～而且也蠻熱絡的啊。」

高齡90多歲的母親與小女兒，同住在這處社區不同戶。住附近的兒子下午疑似為了房產問題，與妹妹以及剛回國的姐姐，爆發激烈爭吵，竟然持刀攻擊，導致姊姊左胸中刀；妹妹抵抗過程，雙手與右大腿多處被刺傷。妻子想攔阻丈夫，左手也受傷。姊姊經過搶救仍宣告不治，妹妹跟妻子送醫包紮、意識清楚。但丈夫鑄下大錯，妻子在醫院崩潰大哭：「我到底該怎麼辦？。」

家庭悲劇！疑為房產起爭執 新北三重莽男刺死姊傷妹、妻

疑為家產起爭執! 三重莽男刺死親姊 妹.妻受傷送醫。（圖／民視新聞）

作案凶器就是這把主廚刀，男子被當場逮捕，押回派出所，身上T恤沾滿血跡，不發一語。

新北市三重偵查隊隊長翁啓元：「犯嫌疑似因為財務的問題，與姊妹發生爭執，激烈爭吵之後情緒激動，持主廚刀攻擊，全案依傷害、殺人罪嫌，移送新北地檢署偵辦。」

嫌犯堅持要等律師到場才接受訊問，警方也要釐清衝突的詳細原因跟經過。而親人鬩牆，最悲痛的就是老母親跟攔阻失敗的太太，今後不知要如何面對！





