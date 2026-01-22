疑為情傷人！ 嫌理論未果 持利器攻擊導致2傷

基隆市 / 綜合報導

基隆市南榮公墓附近，昨(21)日下午發生砍人案，有一名李姓男子，疑似因為感情問題，持利器到一間清潔公司，找一名蘇姓清潔員理論，沒想到一氣之下，直接動手攻擊對方，造成蘇姓清潔員的胸部和手臂受傷，大量失血，當時在旁邊勸架的另一名清潔員，也被波及。幸好兩人送醫後，都沒有生命危險。警方在事發地點附近，找到這名動手的李姓男子，將他依殺人未遂罪移送偵辦。

員警VS.李姓嫌犯說：「你現在在幹嘛你不知道，都有拍到了你還在裝。」兩手一攤一臉無辜，五名員警圍著黑衣嫌犯走上斜坡，準備回到案發現場，但他卻還在狡辯。

救護人員說：「他吐血，他血是從嘴巴出來的。」現場血跡斑斑，蘇姓清潔員奄奄一息，全身無力倒臥在廁所裡頭。事發在21日下午，基隆市仁愛區南榮路上，李姓嫌犯疑似因為感情糾紛，持利器來到清潔公司，要與蘇姓清潔員理論，沒想到一言不合直接動手傷人。

目擊民眾VS.記者說：「有，這邊(臉部)都是血，(是臉部是不是)對，有看到這樣子，他們推出來我就看到這樣子。」仁愛分隊隊員蔡承恩說：「初步評估是刀傷沒錯，那左邊腋下處有約，約4乘4的撕裂性傷口。」

現場員警蒐證，一點蛛絲馬跡都不放過，警方獲報趕抵現場蒐證，也在周邊發現李姓嫌犯。基隆市第一分局南榮路出所所長潘承佑說：「兩名男子在南榮路509巷。」

基隆市第一分局南榮路出所所長潘承佑說：「遭一名男子持銳器攻擊，目前送醫急救後皆暫無生命危險。」據了解李姓嫌犯有毒品等等前科，沒有正當工作，這次疑似因為感情狀況出問題，持利器傷人，恐怕要再為自己，加上一條殺人未遂。

