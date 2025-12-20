疑為淘寶仿冒品！張文持《浴血任務》長刀？ 經銷商：缺貨已4年

記者楊忠翰／台北報導

張文持有的長刀應該是電影《浴血任務》刀械的仿品，正版早已停產缺貨。（圖／翻攝畫面）

捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；據了解，張文持有的長刀，疑為電影《浴血任務》的復刻品，但店家卻說該款產品已停產缺貨，最近4年均未賣出任何1把。

警方調查，張文遇上英勇制止的余男時，居然1刀從左肩刺入，接著捅破左肺後直達左心房，因此余男當場失去生命跡象，經送醫搶救後仍宣告不治；張文來到捷運中山站出口時，先朝路中央丟擲多枚煙霧彈，接著緩步穿越南京西路，並朝著蕭姓騎士左頸猛揮一刀，儘管救護人員當場施作CPR後送醫，依舊難以挽回蕭男生命。

張文得知後有追兵，隨即搭乘手扶梯直奔4樓，並在此處大開殺戒，一舉砍殺4名顧客，其中王男胸口被劃出一道長長的傷口，儘管並未傷及內臟，仍因失血過多而亡；由於可知，張文使用的刀械異常鋒利，3人全遭一刀斃命，就算是穿戴護具的警員，也不一定可以全身而退。

除此之外，中山站傷者當中，有2名傷者傷勢較重，23歲的蔣姓男子，胸部刀傷，目前仍在加護病房觀察，以及32歲的汪姓男子，頸部刀傷，目前也在加護病房觀察；另外，49歲的黃姓女子臉頰被劃傷，另名56歲的黃姓女子則是肩部刀傷，還有1名陳姓女子腰部刀傷，這3人傷勢較為輕微，但仍需要住院觀察。

有網友觀看影片時發現，張文使用的30公分長刀，應為電影《浴血任務》中的復刻品，根據經銷商官網介紹，該款刀械屬於矛頭刃，生產公司為Hibben，好萊塢影星席維斯史特龍一直是該公司的收藏家，因此雙方才會合作推出電影復刻品，而且受到許多粉絲喜愛，官網售價為4950元。

《三立新聞網》致電詢問經銷商，對方則表示《浴血任務》復刻品早已停產，他們也沒有存貨，已有4年沒有賣過任何1把；至於張文持有的那把長刀，經銷商懷疑是仿品，並表示這類刀械管制鬆散，民眾可以輕易從淘寶等網拍平台購得類似商品，這與張文在蝦皮平台購買犯案工具的做法不謀而合，由於張文持有的長短刀均已送驗，因此刀械種類及來源尚待釐清。

