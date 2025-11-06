疑為爭千萬家產！男砍親姊妹釀一死 妻勸架受波及

60歲嫌犯疑似不滿平時都是自己照顧媽媽，卻沒有被分到1千萬財產，持刀朝大姊心臟攻擊奪命。（圖／東森新聞）





新北市三重一處高級社區今天（6日）下午發生凶殺案，60歲繪畫師疑似不滿平時都是自己照顧媽媽，卻沒有被分到1000萬財產，持刀朝大姊心臟攻擊奪命，妹妹和妻子也受到刀傷。而嫌犯落網被帶到警局，還不斷懺悔，說自己是一時衝動。

高級社區裡現場拉起封鎖線，鄰居們不敢靠近，因為不久前，裡頭一家人發生凶殺案。案發在今（6）日下午兩點多，新北三重某棟社區大樓，當時嫌犯和他的親姊妹為了爭奪家產問題爆發爭吵，他因此持菜刀行凶，而他的老婆在過程中也為了阻止而受傷。

附近目擊鄰居：「兩個警察一個抓男的下來，不知道是發生什麼事情，然後又兩個傷者下來，第二個我看腳都是血。」

警方現場逮捕嫌犯，是家中排行老二的60歲男子，初步調查，起因是爭家產，嫌犯拿著主廚刀，朝61歲大姊心臟攻擊，55歲妹妹右大腿、雙手掌也受到刀傷，而嫌犯妻子目擊上前勸阻也被波及，3人都被緊急送醫，但大姊傷勢嚴重，搶救後宣告不治。

附近鄰居：「大女兒在美國，不知道是最近回來，我不太知道，還有一個兒子。婦人生了3個，（嫌犯）常常來陪他媽媽，媽媽90幾歲不能出門了，媳婦會來煮給她吃，因為住附近隔壁而已，都會來照顧他媽媽，不知道是不是為了財產，不然這兒子還好欸。」

媽媽高齡，平時都是由嫌犯照顧，他疑似不滿1000萬存款信託自己沒有受益，和親姊妹起衝突。而嫌犯到警局後頻頻向員警懺悔，說自己是一時衝動，持刀造成姊姊身亡，妹妹、妻子刀傷，全案依傷害及殺人罪移送法辦，再多的懊悔也來不及。

