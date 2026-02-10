疑為趕回營區！花蓮憲兵台9線自撞分隔島 引擎噴飛亡

花蓮空軍基地一名鍾姓憲兵10日疑似為趕回營區，清晨行經台9線時自撞分隔島亡。（圖／翻攝畫面）

花蓮縣壽豐鄉台9線10日清晨發生一起死亡車禍事故。花蓮空軍基地一名24歲的鍾姓憲兵清晨6時許駕車行經北上204.7K處、中山路二段附近時，卻因不明原因整輛車失控向左偏斜，直接猛撞中央分隔島與燈桿，強大撞擊力道也造成車輛瞬間變成廢鐵，引擎噴飛，最後整顆起火，而鍾姓憲兵則被甩出車外，當場無生命跡象，緊急送醫後仍不幸不治。

據了解，鍾男清晨駕車疑似準備返回營區上班，卻在中山路二段時突然失控自撞，猛力撞上中央分隔島，車輛因強大撞擊力道嚴重變形，就連引擎也因此噴飛，直接脫離車體，飛到對向車道起火，而鍾男也被拋飛車外，當場失去生命跡象。後方路過民眾目擊全程，嚇得緊急擺放三角錐，並試圖撲滅火勢同時通報警消到場，惟鍾男緊急送醫後仍不幸不治。

廣告 廣告

警方後續也對鍾男進行抽血檢測，初步並未發現有酒駕情事，不過由於該處並未有拍到撞擊瞬間的監視器，至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家／活動取消粉絲退款無門 求助炎亞綸遭嗆：受精卵程度

還有人沒拿1萬！這天18時前沒登記「年後才入帳」 最後領取期限曝

輔大內鬥2／員工差旅費付不出校長卻月月出國 「全球馬拉松」如網紅踩點