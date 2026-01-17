疑為通緝犯?新北大橋下赫見白骨 警方待採集DNA比對身分

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市顏姓男子到新北大橋板橋端橋下，發放食物給街友時，在一個街友棲身處附近，赫見一具白骨，他隨即報案，警方勘驗確認是白骨，還在旁邊發現一張竊盜通緝文書，懷疑為49歲周男，由於周男不常與親人聯繫，家屬不清楚狀況，將報驗釐清死因。

顏姓男子16日晚間9時許到板橋區環河西路4段、新北大橋下方堤外路段，原要拿食物給街友食用，但他最近都沒看到曾接濟的街友，到街友棲身的紙箱處沒找到人，到附近查看，赫見一具白骨，嚇得報警。

警方勘驗白骨，在旁邊拾獲一張法院文件，為新北地檢2024年底發布的竊盜通緝犯，須執行六個月，懷疑死者為49歲周姓男子，聯繫家屬，周母說超過三個月沒看到周男，鑑識小組人員到場採證，報請相驗，採集家人DNA鑑定比對，釐清死者身分；警方初判，從白骨風化時間研判，死亡至少三個月到半年，身分仍待確認。

