疑為「重振事業」出賣公司帳戶！滿堂紅老闆蔡閔如收押關鍵曝光

知名連鎖麻辣鍋品牌「滿堂紅」老闆蔡閔如涉用公司帳戶洗錢，已遭收押禁見。白廷奕攝



知名麻辣鍋品牌「滿堂紅」老闆蔡閔如，涉嫌利用旗下公司投入詐騙、洗錢，台北地檢署前天指揮刑事局等單位，搜索蔡女等20名被告住處及十餘家案關公司，昨日移送北檢複訊後，就蔡女一人，向法院聲請羈押禁見獲准。滿堂紅因為經營不善，分店陸續收掉，總公司靠收取加盟金維生，據了解，蔡女疑似是為了還清負債重振事業，才配合詐團從事洗錢，詳細案情還有待檢方釐清。

連鎖麻辣火鍋「滿堂紅」創立於2006年，最初由資深影評、前金馬獎執委會秘書長王清華與朋友共同經營。當時號稱全台第一家高檔吃到飽的「滿堂紅」，全盛時期在台北、桃園、台中都有分店，2018年更風光進駐台北信義寶麗廣場（Bellavita）。不過，後來東區商圈萎縮，加上競爭對手增加，「滿堂紅」仁愛店、松江店陸續熄燈，如今只剩一家加盟店，總公司也是靠收加盟金維生。

據了解，蔡閔如今年2月晉升「滿堂紅」董事長後，疑似為了還清債務、重振事業，讓公司帳戶充作詐團匯洗贓款的工具。至於加盟店則因為是掛牌經營，相關金流不會經過總公司，因此並未涉及洗錢。

知名連鎖麻辣鍋品牌「滿堂紅」。取自滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋粉絲團

檢警查出，今年4月至8月間，詐團利用假檢警、假投資手法，詐騙18名被害人9億餘元。有的被害人交出現金，有的連黃金都被騙走，也有金流款項轉匯到公司帳戶。蔡閔如疑似利用「滿堂紅」公司帳戶當作詐團洗錢上層帳戶，開立假發票做假帳。目前，已知有1億餘元流入十餘家公司帳戶進行洗錢，其中有9家是由蔡女所控制。

蔡閔如操作洗錢的手法算是相當特別，過去詐團慣用人頭帳戶，或藉由人頭掛名的「殭屍公司」進行匯洗，但像「滿堂紅」這種較為知名的公司，一方面可操作的金額較大，另一方面也可降低帳戶遭到警示的機率，藉此瞞天過海騙過主管機關。

北檢檢肅黑金專組檢察官陳雅詩，前（11/11）天指揮刑事局、台北中正一分局、中山分局、台中刑警大隊、台南永康分局、保安第三總隊等單位，兵分32路搜索蔡姓被告等人住所及案關公司，並拘提蔡女等20名被告到案，昨日移送北檢複訊。訊後，檢察官認定蔡閔如犯嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

