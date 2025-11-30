疑為1萬塊債務！新竹17歲少年被砍到「內臟外露」 警速逮8嫌

【緯來新聞網】新竹市城隍廟前廣場29日晚間驚傳砍人事件，一名17歲少年在一間小吃攤內，遭4名男子持開山刀攻擊，導致多處重傷、內臟外露，目前已送醫急救，所幸無生命危險，警方則在案發4小時內將涉案嫌犯全部拘捕歸案，事件疑與債務糾紛有關。

所幸少年沒有生命危險。（圖／翻攝新竹大小事）

據了解，少年疑似積欠22歲陳姓男子約1萬元債務，陳嫌疑因此懷恨在心，糾集胞弟及友人共8人前往孫男工作的地點理論。雙方談判不成後，陳男與胞弟、范姓未成年男子及林姓男子動手攻擊，期間陳嫌持藏匿的開山刀朝孫男猛砍，導致其倒臥血泊，嫌犯一行人隨後駕車逃離現場。



新竹市消防局當晚9時接獲報案，指城隍廟內一處小吃攤發生持刀傷人事件，立即派出兩輛救護車與4名人員前往搶救，孫男當時意識模糊、大量失血，救護人員現場先行固定外露臟器，後緊急送往醫院治療。



由於案發地點位處知名觀光區域，不少在場民眾目睹過程後驚恐不已，部分遊客表示「來拜拜竟看到這樣場面」，警方也迅速派遣快打部隊到場控制現場秩序，並展開調查行動。

警方出動快打部隊並循線逮人。（圖／翻攝新竹大小事）

警方調查指出，犯案嫌疑人犯後分乘3輛轎車逃逸，警方鎖定身分後陸續將涉案4人於住處拘提到案，其餘人則在車輛移動過程中遭巡邏警力攔查，全數落網。8名涉案人均已依殺人未遂及妨害秩序等罪嫌移送法辦。



警方表示，未來將加強對公共區域的巡邏密度，針對暴力行為與不法滋事將依法嚴辦，絕不容許違法亂象影響市民安全。



★《緯來新聞網》提醒您：暴力及違法行為，請勿模仿 ★

