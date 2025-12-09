疑焊接不慎！台南停業石頭火鍋店帆布起火

台南永華路上一間停業的石頭火鍋店廣告帆布突然起火燃燒。（圖／東森新聞）





今（9）日中午用餐時間台南永華路上一間停業的石頭火鍋店，廣告帆布起火燃燒，疑似工人焊接時，施工不慎導致起火。

台南中西區中西區永華路一段上一間已經租月到期停止營業的石頭火鍋店，外牆廣告帆布突然整片起火燃燒，熱心民眾發現後立即報案，消防隊派遣安平等分隊，總計出動16車消35人趕抵現場灑水灌救，同時通知台電、瓦斯公司到現場。

停業的石頭火鍋店發生火警。（圖／東森新聞）

店面招牌寫著石頭火鍋，不過經查發現這是一間停業中的石頭火鍋，因為租約到期，在10月中旬的時候就已經公告暫停營業，不過似乎有新的業者承租，在請工人在進行焊接的時候，疑似施工不慎導致廣告帆布起火，所幸消防隊灌救之後，已經確認將火勢控制並撲滅，並未造成任何人員傷亡，僅燃燒店面外部廣告看板。

