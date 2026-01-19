疑無人機闖國道！墜落砸慢車道車 目擊駕駛急閃

台中市 / 綜合報導

國道一號台中后里北上路段，民眾在開車的過程中，發現一架外型疑似是無人機的物品飛進國道上，緊接著砸中慢車道行駛的轎車，最後整架機器躺在路上，警方說掉落物是不是無人機還要再釐清。專家研判，如果真的是無人機，由於國道是禁飛區，因此民眾應該都會事先避開，當下可能是因為不敵強風，才會被強行吹進國道上。

民眾開車在國道路上，突然間一架類似無人機的東西，出現在畫面中，它慢慢往右飛，接著墜落在外側慢車道，撞到前方的車輛後，還往上彈了一下，接著整架無人機殘骸躺在路面上，讓後方目擊駕駛看傻了，目擊駕駛說：「唉呦，那是什麼，有人在玩那種。」

廣告 廣告

駕駛為了閃避趕緊往左切，無人機出沒的地點，在國道一號台中后里北上路段，當事人把這段行車紀錄器PO上網路社群，他說當下真的超扯，還以為遭對岸無人機攻擊，非當事民眾說：「高速行駛當中有一個東西掉下來，正常人反應都會嚇到吧，掉下來還滿影響行車安全的。」

在國道后里段車潮相當多，疑似有無人機的異物出現，專家說國道明確是無人機禁飛區，如果確定是無人機，研判有可能是不敵強風飄上國道，無人機專家陳士虹說：「它一定是禁飛區，所以只要知道法規的，都會不應該飛過去，有沒有可能因為抗風不足然後飄過去，是有可能的，也有可能超過可控範圍，或者電池電量不足，這都是有可能的。」

國道警方說沒有接獲民眾報案，是不是無人機他們還在釐清，但也強調，操作無人機要遵守民航局規定，如果沒有經過申請擅自使用，導致無人機墜落到國道影響行車安全，將會開罰30萬到150萬元罰款。

原始連結







更多華視新聞報導

台中后里平地櫻花綻放 民眾半日賞櫻逛街輕旅行

台中后里轎車自燃！ 夫妻返家遇劫一死一傷

公路局推AI車、無人機橋檢 降低巡檢員安全風險

